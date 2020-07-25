Emir Can İğrek'in Saman Sarısı parçasının sözlerini hazırladık. Son yılların en çıkış yapan müzisyenlerinden olan Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla Youtube trendlere girdi. Şuanda Youtube Trendler'de 5. sırada yer alan Saman Sarısı şarkısının sözleri çok beğenildi.
"Saman Sarısı" Şarkı Sözleri
Çıkar her yol duvarlara
Verip el kol kapanlara
"Adam olmaz" diyenlere rağmen
İnsan olma yolunda
Kovalarken hayatımı
Yakalandım sana bi' an
Ne güzelsin ama
Fotoğrafta görebiliyorum artık
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Aklım yok delirmeye
Varlığım yok yok olmaya
Saklım gizlim ortada
Her şey apaçık karşında
Masumsun, hep öyle kal
"Aşklar hep yalan dolan"
Diye bir şarkı söyledi
Yıldızlar hep baş ucunda
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
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