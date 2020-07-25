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Emir Can İğrek - Saman Sarısı şarkısı sözleri

Emir Can İğrek'in Saman Sarısı şarkı sözleri merak konusu oldu. YouTube'de trend videolar arasına giren Saman Sarısı şarkısı sözlerini hazırladık.

Saman Sarısı şarkısı

Emir Can İğrek'in Saman Sarısı parçasının sözlerini hazırladık. Son yılların en çıkış yapan müzisyenlerinden olan Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla Youtube trendlere girdi. Şuanda Youtube Trendler'de 5. sırada yer alan Saman Sarısı şarkısının sözleri çok beğenildi.

"Saman Sarısı" Şarkı Sözleri

Çıkar her yol duvarlara
Verip el kol kapanlara
"Adam olmaz" diyenlere rağmen
İnsan olma yolunda

Kovalarken hayatımı
Yakalandım sana bi' an
Ne güzelsin ama
Fotoğrafta görebiliyorum artık

Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Aklım yok delirmeye
Varlığım yok yok olmaya
Saklım gizlim ortada
Her şey apaçık karşında

Masumsun, hep öyle kal
"Aşklar hep yalan dolan"
Diye bir şarkı söyledi
Yıldızlar hep baş ucunda

Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

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