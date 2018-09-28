Emir Özyakışır kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi gören Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Gülperi'de başrol karakterlerinden Can'ı canlandıran Emir Özyakışır'ın hayatından detaylar merak konusu oldu. Emir Özyakışır'ın hayatından detaylar haberimizde.

EMİR ÖZYAKIŞIR KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 2011 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emir Özyakışır hem mankenlik, hem de oyunculuk yapmaktadır. Bunun dışında birçok reklam filminde de yer almıştır. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde yer almıştır. Gülperi dizisinde Can karakterine hayat vermektedir.

CAN TAŞKIN (EMİN ÖZYAKIŞIR)

İlkokul çağında olan Can hala anne ve baba sevgisine muhtaçtır. Babasını kaybetmiştir ama annesinin bir gün onlarla birlikte olma ümidiyle yaşamaktadır. Çok zekidir. Zekası yaşıtlarından hatta abi ve ablasından daha olgun olmasına neden olmuştur. Dedesi, babaannesi ve halasının bütün çabalarına rağmen içindeki anne sevgisi sönmemiştir. Fakat büyüklerinden de korktuğu için bunu göstermeye çekinir. Taşkın ailesinin kurallarına uyar. Onların istediği gibi davranmaya çalışır. Gülperi’ye olan sevgisini gizlemek zorundadır. Annesi ve onları yetiştiren sülalesi arasında sıkışıp kalmıştır. Gülperi’nin Can’ın ürkekçe ördüğü duvarları da yıkması kalbine yeniden dokunması annesi sıcaklığıyla yeniden güven inşaa etmesi gerekmektedir.

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