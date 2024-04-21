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        Haberler Magazin Emir Yeşil hayatını kaybetti... Acı haberi sevgilisi Aslı Omağ duyurdu - Magazin haberleri

        Emir Yeşil hayatını kaybetti

        'Dolapdere Big Gang' grubunun eski solisti Emir Yeşil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yeşil, 43 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:26
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        2006'da 'Dolapdere Big Gang' grubunun solisti olan Emir Yeşil'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşil, 43 yaşında vefat etti.

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        Acı haberi Emir Yeşil'in uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı oyuncu Aslı Omağ, duyurdu. Omağ, "Canımız Emir'imizi bu sabah kaybettik. Cenazesi, öğlen namazına müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen genç müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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        EMİR YEŞİL HAKKINDA

        İlk evliliğinden Erim adında bir oğlu bulunan Emir Yeşil, 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşil, Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.

        #Emir Yeşi
        #Aslı Omağ
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