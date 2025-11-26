Habertürk
        Haberler Spor Basketbol NBA Emirates NBA Cup'ta Los Angeles derbisini Lakers kazandı! - Basketbol Haberleri

        Emirates NBA Cup'ta Los Angeles derbisini Lakers kazandı!

        Emirates NBA Cup'ta Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup etti.

        Giriş: 26.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:39
        NBA Cup'ta Los Angeles derbisini Lakers kazandı!
        Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup etti.

        Lakers'ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asist, 9 ribaunt, Austin Reaves 31 sayı, 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. LeBron James 25, Rui Hachimura 13 sayı üretti.

        James Harden 29 sayı, 9 asistle oynadığı Clippers'ta, Kawhi Leonard ve Kris Dunn 19'ar, John Collins 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Lakers, bu galibiyette kupada 3'te 3 yaparak gruptan çıktı.

        WIZARDS GALİBİYETİ HATIRLADI

        CJ McCollum'un 46 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'ı 132-113 yenen Washington Wizards, 14 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

        Alex Sarr'ın 27 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Wizards'ta, Corey Kispert, başparmağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce 19 sayı kaydetti.

        Hawks'ta Kristaps Porzingis 22, Onyeka Okongwu 20 sayı kaydetti.

        MAGIC, KUPADA 3'TE 3 YAPTI!

        Anthony Black'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 144-103 mağlup etti.

        Kupada 3'te 3 yapan Magic'te Franz Wagner 21, Desmond Bane 15 sayı kaydetti. 76ers'ın en skorer oyuncusu 20 sayıyla Tyrese Maxey oldu.

        Magic'in oyun kurucusu Jalen Suggs, iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmada iki teknik faul alarak diskalifiye oldu.

