Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
Ordu'da, yaylaya küçükbaş hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Emirhan Dolak'ın, gölette cansız bedeni bulundu. Dolak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu´na götürüldü
Ordu'nun Korgan ilçesi, Belalan Mahallesi Absut Yaylası´na, 5 Eylül günü küçükbaş hayvanları otlatmak için giden Emirhan Dolak´tan (13) haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu.
AYAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak´ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi.
SU YÜZEYİ TARANDI BULUNAMADI
Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.
GÖLETİN YÜZEYİNDE FARK EDİLDİ
Bölgede aramalar sürerken bugün sabah saatlerinde Emrah´ı yakınları, göletin yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar, cesedi karaya çıkardı. Yapılan kontrolde cansız bedenin Emrah Dolak'a ait olduğu belirlendi.
Emrah Dolak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.