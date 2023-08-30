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        Emirhan İlkhan resmen Başakşehir'de

        Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:09 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:09
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        Emirhan İlkhan resmen Başakşehir'de
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        Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

        RAMS Başakşehir, açıklamasında, "Kulübümüz son olarak İtalya ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon başında Torino'ya transfer olmuştu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıkmıştı.

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