Emirhan İlkhan resmen Başakşehir'de
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.
RAMS Başakşehir, açıklamasında, "Kulübümüz son olarak İtalya ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon başında Torino'ya transfer olmuştu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıkmıştı.