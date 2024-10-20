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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu: Bu yolun sonu şampiyonluk - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu: Bu yolun sonu şampiyonluk

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın defans oyuncularından Emirhan Topçu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:12
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        "Bu yolun sonu şampiyonluk"
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        Beşiktaş'ın genç stoperi Emirhan Topçu, 2-0'lık Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

        "YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan Topçu "En başta taraftarımız çok güzel organize oldu, atmosfer harikaydı, destekler çok iyiydi. Takım adına teşekkür ederim. Gol yemedik, güzel galibiyet aldık. Gol yemeden maçı bitirdik. Defans oyuncuları için bu önemlidir. Yolun sonu, çok erken ama, yolun sonu şampiyonluk. Devam! Başka söyleyecek bir şey yok." dedi.

        Defans hattı ile ilgili konuşan Emirhan Topçu "Defans oyuncuları şöyledir; oynayan oynamayan herkes beraber konuşur, antrenmanda da birlikte olur, kimse kimseye yabancılık çekmiyor. Paulista'ya geçmiş olsun. Çok büyük bir futbolcu kendisi. İnşallah kısa zamanda döner. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O bu şu yok, biz biriz, bir olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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