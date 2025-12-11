Habertürk
        Emlak Konut: 78 - Perfumerias Avenida: 81 | MAÇ SONUCU

        Emlak Konut: 78 - Perfumerias Avenida: 81 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut, sahasında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 81-78 yenildi. Rövanş karşılaşması 18 Aralık Perşembe günü İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'nın ev sahipliğinde oynanacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:36
        Emlak Konut, turu İspanya'ya bıraktı!
        Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'ya 81-78 mağlup oldu.

        Play-off turunu geçen takımların son 16 turuna yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Alin Faur, Amalia Marchiş (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)

        Emlak Konut: Thomas 24, Ceren Akpınar, Delaere 16, Macaulay 14, Ndour 17, Melek Uzunoğlu, Holesinska 7, Berfin Sertoğlu

        Perfumerias Avenida: Spreafico 5, Martin 17, Vilaro 7, Djaldi-Tabdi 8, Erikstrup, Soriano 17, Stoupalova 6, Arrojo, Zellous 1, Meyers 9, Cave 11

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 36-36

        3. Periyot: 50-57

        4. Periyot: 78-81

