Emlak Konut: 78 - Perfumerias Avenida: 81 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Emlak Konut, sahasında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 81-78 yenildi. Rövanş karşılaşması 18 Aralık Perşembe günü İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Play-off turunu geçen takımların son 16 turuna yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Alin Faur, Amalia Marchiş (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)
Emlak Konut: Thomas 24, Ceren Akpınar, Delaere 16, Macaulay 14, Ndour 17, Melek Uzunoğlu, Holesinska 7, Berfin Sertoğlu
Perfumerias Avenida: Spreafico 5, Martin 17, Vilaro 7, Djaldi-Tabdi 8, Erikstrup, Soriano 17, Stoupalova 6, Arrojo, Zellous 1, Meyers 9, Cave 11
1. Periyot: 19-19
Devre: 36-36
3. Periyot: 50-57
4. Periyot: 78-81