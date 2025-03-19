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        Emlak Konut: 86 - BOTAŞ: 64 | MAÇ SONUCU

        Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 yenerek dörtlü finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:17
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        Emlak Konut, Dörtlü Final'e yükseldi!
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        Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 yenerek dörtlü finale yükseldi.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Şakacı, Fatih Güler, Münevver Özemre

        Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Macaulay 27, Parks 15, Gueye 12, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Nur Nihan Dabakoğlu

        BOTAŞ: Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Dantas 25, Cave 8, Allen 10, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, Jump 3

        1. periyot: 21-23

        Devre: 40-42

        3. periyot: 61-53

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