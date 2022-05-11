Emlak vergisi için bu yılın ilk taksit ödemeleri 1 Mart salı günü itibariyle başladı. Taşınmaz sahipleri belirtilen tarihler arasından ödeme yapmamaları durumda belirli faiz oranlarıyla ödenmesi işlemine tabi tutulmaktadır. Peki Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2022 emlak vergisi ödeme tarihleri...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihinde başladı. Bu tarih 31 Mayıs 2022'e kadar devam ediyor. İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur. Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.