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Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek

Emma Heming Willis, erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan oyuncu eşi Bruce Willis'in hastalığı hakkında konuştu. Willis, kendisinin ve aktörün ailesinin geri kalanının bilim insanlarının demansı keşfedeceklerine ve tedavi edeceklerine dair umutlarını asla kaybetmeyeceklerini söyledi

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  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    68 yaşındaki Bruce Willis'in hafıza kaybı da dahil olmak üzere Alzheimer'a benzer belirtilere sahip olabilen dejeneratif bir durum olan frontotemporal demans hastası olduğu açıklanmıştı.

    Bruce Willis ile 2009'dan beri evli olan Emma Heming Willis, hastalığa yönelik potansiyel bir tedavi için yapılan tıbbi denemenin durdurulmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    "MİDEYE ATILAN YUMRUK GİBİ HİSSETTİRİYOR"

    Emma Heming Willis, konuyla ilgili, "Wave Life Sciences'ın frontotemporal demans (FTD) ve amiyotrofik lateral sklerozu (ALS) tedavi edebilecek klinik çalışmalarını sonlandırdığını okudum. Bize burada yardımcı olabileceklerinden emin değilim. Gerçekten önemli değil ama yine de mideye atılan yumruk gibi hissettiriyor. Her zaman iyi yanlarına bakmak zorundayım, çabalıyorlar" ifadelerini kullandı.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    "UMUDUNU ASLA KAYBETMEYECEK"

    Ardından çalışmalara katılan kuruluşlara teşekkür eden Emma Heming Willis, "Lütfen bu ivmeyi devam ettirin. Öğrendikleriniz / bulduklarınız üzerine inşa edin ve bu sevgi dolu toplumdan vazgeçmeyin. Ailemiz inancını korumaya devam edecek ve umudunu asla kaybetmeyecek" şeklinde konuştu.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

    'Zor Ölüm' serisinin yıldız oyuncusu, geçtiğimiz yıl konuşma kaybı, yazma ve anlamada zorluğa neden olabilen hastalık nedeniyle oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

    Bruce Willis'in en büyük kızı Rumer Willis'in Instagram hesabında paylaşılan bir açıklamada durumun bilişsel yeteneklerini etkilediği açıklanmıştı.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    "TEŞHİSİ KABUL ETMEKTE ZORLANIYOR"

    Bruce Willis'in en küçük kızı Tallulah Willis de babasının frontotemporal demans (FTD) teşhisini kabullenmekte zorlandığını açıklamıştı.

    "Uzun zamandır bir şeylerin yanlış gittiğini biliyordum" diye yazan Tallulah Willis, babasının kendisine karşı ilgisinin azaldığını sandığını ifade etmişti.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    Annesi için yeterince güzel ve babası için de yeterince ilginç olmadığını düşündüğünü yazan Tallulah Willis, babasının hastalığını bir arkadaşının düğününde idrak ettiğini anlatmıştı.
  • Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek - Magazin haberleri

    "YIKICIYDI"

    Tallulah Willis, "Birden düğünümde babamın benim hakkımda konuştuğu o anı asla yaşayamayacağımı fark ettim. Yıkıcıydı. Yemek masasından kalktım, dışarı çıktım ve çalılıkların arasında ağladım" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

 

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