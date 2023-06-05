Emma Heming Willis'ten Bruce Willis açıklaması: Umudunu asla kaybetmeyecek

68 yaşındaki Bruce Willis'in hafıza kaybı da dahil olmak üzere Alzheimer'a benzer belirtilere sahip olabilen dejeneratif bir durum olan frontotemporal demans hastası olduğu açıklanmıştı.



Bruce Willis ile 2009'dan beri evli olan Emma Heming Willis, hastalığa yönelik potansiyel bir tedavi için yapılan tıbbi denemenin durdurulmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.