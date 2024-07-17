Emma Shapplin, Antalya'ya geliyor

Emma Shapplin, 8 yıl sonra Antalya’da bir kez daha dinleyicileriyle buluşuyor. Emma Shapplin, 'Venere Grand Classic Tour' kapsamında Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda 25 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde konser verecek. Eklektik müzik tarzı ve vokal yeteneğiyle tanınan Emma Shapplin, klasik müziği modern elementlerle birleştiren kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlıyor.