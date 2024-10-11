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        Haberler Dünyadan Emmanuel Macron'dan 'Emily in Paris' dizisinde oynayan eşi Brigitte Macron'a: Oyunculuğuyla gurur duydum - Magazin haberleri

        Emmanuel Macron'dan eşi Brigitte Macron'a: Oyunculuğuyla gurur duydum

        Eşi Brigitte Macron'un 'Emily in Paris' dizisinde konuk oyuncu olmasıyla gurur duyduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; "Sadece birkaç dakika ama bence bu onun için çok iyi bir ilk andı" dedi. Macron, kendisinin dizide rol alıp almayacağı yönündeki soruya; "Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:08
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron'un Netflix dizisi 'Emily in Paris'te oyunculuk yapmasıyla ilgili konuşarak onunla çok gurur duyduğunu belirtti.

        46 yaşındaki Macron, verdiği bir röportajda, 71 yaşındaki eşi Brigitte Macron'un, dizinin dördüncü sezonunda konuk oyuncu olarak yer almasıyla ilgili olarak; "Sadece birkaç dakika ama bence bu onun için çok iyi bir ilk andı" dedi.

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        "BRIGITTE'TEN DAHA AZ ÇEKİCİYİM"

        Emmanuel Macron, kendisinin dizide yer alıp almayacağı yönündeki soruya ise “Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

        Fransa'nın First Lady'si yeni sezonun bölümlerinden birinde kendini canlandırdı. Emmanuel Macron; "Bunun Fransa'nın imajı açısından iyi olduğunu düşünüyorum" derken gösterinin; "Ülkenin cazibesi açısından son derece olumlu" olduğunu sözlerine ekledi.

        Emmanuel Macron, ayrıca; "Yani kendi işim açısından bu çok iyi bir girişim" dedi.

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        "FIRST LADY DİZİNİN HAYRANI"

        Dizide baş karakter 'Emily Cooper'ı canlandıran Lily Collins, daha önce Associated Press'e, Brigitte Macron'un dizinin büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.

        Collins, First Lady'nin kendisini ve dizinin yaratıcısı Darren Star'ı birkaç yıl önce buluşmaya davet ettiğini ve dizide yer alma arzusunu paylaştığını belirtmişti.

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        MACRON'UN DİZİYLE İLGİLİ TALEBİ VAR

        Dördüncü sezonun ikinci bölümünde; 'Emily Cooper' karakteri, tatil için İtalya'ya gidiyor. 'Emily Cooper', Roma’ya doğru yol alırken, Emmanuel Macron, onun gelecek sezonlarda Paris'e dönmesini istedi.

        Emmanuel Macron; "Çok mücadele edeceğiz ve onlardan kalmalarını isteyeceğiz. Roma'da 'Emily in Paris' demek mantıklı değil" ifadesini kullandı.

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        İTALYA'DAN FRANSA'YA YANIT

        Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri Emmanuel Macron'un yorumuna; "Sevgili Emmanuel Macron endişelenmeyin: 'Emily', Roma'da çok iyi durumda. Sonuçta kalbinize söz dinletemezsiniz: Bırakalım o seçsin" şeklinde karşılık verdi.

        #Emmanuel Macron
        #Brigitte Macron
        #emily in paris
        #Lily Collins
        #dizi
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