"BRIGITTE'TEN DAHA AZ ÇEKİCİYİM"

Emmanuel Macron, kendisinin dizide yer alıp almayacağı yönündeki soruya ise “Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Fransa'nın First Lady'si yeni sezonun bölümlerinden birinde kendini canlandırdı. Emmanuel Macron; "Bunun Fransa'nın imajı açısından iyi olduğunu düşünüyorum" derken gösterinin; "Ülkenin cazibesi açısından son derece olumlu" olduğunu sözlerine ekledi.

Emmanuel Macron, ayrıca; "Yani kendi işim açısından bu çok iyi bir girişim" dedi.