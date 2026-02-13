Empa Elektronik halka arz oluyor: Empa Elektronik hisse fiyatı ve lot miktarı nedir?
Empa Elektronik halka arz oluyor. 38 milyon lot dağıtacak şirketin 863 milyon TL'lik yüzde 22,35'i halka açılacak. Ana Pazar'da işlem görecek Empa Elektronik, kazanacağı fonun en büyük kısmını teknoloji alanlarında yatırım yapmak için kullanacak. İşte, Empa Elektronik halka arz detayları
EMPA ELEKTRONİK HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
EMPA ELEKTRONİK LOT MİKTARI
Şirket toplamda 38 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağıtım tablosu belli olmadı.
EMPA ELEKTRONİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.
EMPA ELEKTRONİK FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 30 Teknolojideki yeni alanlarda yatırım.
- Yüzde 25 Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.
- Yüzde 20 Bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik
yatırımı.
- Yüzde 15 İşletme sermayesi.
- Yüzde 10 Finansal borç ödemesi.
EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı açıklanmadı.