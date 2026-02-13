Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Empa Elektronik halka arz oluyor: Empa Elektronik hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri, talep toplama tarihleri, yer aldığı bankalar

        Empa Elektronik halka arz oluyor: Empa Elektronik hisse fiyatı ve lot miktarı nedir?

        Empa Elektronik halka arz oluyor. 38 milyon lot dağıtacak şirketin 863 milyon TL'lik yüzde 22,35'i halka açılacak. Ana Pazar'da işlem görecek Empa Elektronik, kazanacağı fonun en büyük kısmını teknoloji alanlarında yatırım yapmak için kullanacak. İşte, Empa Elektronik halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 07:45 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Empa Elektronik halka arz olmaya hazırlanıyor. 38 milyon lot dağıtımı yapan şirket Ana Pazar'da işlem görecek ve kazanılacak fon teknoloji alanlarında yeni yatırım, AR-GE çalışmaları, lojistik, işletme sermayesi ve borç ödemesi için kullanılacak. İşte, Empa Elektronik halka arz detayları

        2

        EMPA ELEKTRONİK HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        3

        EMPA ELEKTRONİK LOT MİKTARI

        Şirket toplamda 38 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağıtım tablosu belli olmadı.

        4

        EMPA ELEKTRONİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

        5

        EMPA ELEKTRONİK FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 30 Teknolojideki yeni alanlarda yatırım.

        - Yüzde 25 Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.

        - Yüzde 20 Bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik

        yatırımı.

        - Yüzde 15 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 10 Finansal borç ödemesi.

        6

        EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı açıklanmadı.

        7

        EMPA ELEKTRONİK DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 22,35

        Halka arz büyüklüğü: 863 milyon TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Motosiklet temizlik aracına çarptı: 2 ölü
        Motosiklet temizlik aracına çarptı: 2 ölü
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        "Putin bizi sahada yenemez"
        "Putin bizi sahada yenemez"
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"