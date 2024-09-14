Empoli: 0 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle 0-0 berabere kaldı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladı ve 67 dakika süre aldı. Bu sonucun ardından Siyah Beyazlılar puanını 8'e, Empoli ise 6'ya yükseltti.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Carlo Castellani'de oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.
Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.