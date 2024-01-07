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        Haberler Spor Futbol İtalya Empoli: 0 - Milan: 3 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Empoli: 0 - Milan: 3 MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:41
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        Milan 3 puanı 3 golle aldı
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        Serie A'da 19. hafta maçında Milan, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

        Milan, karşılaşmayı 3-0 kazanırken goller, 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore'den geldi.

        Bu sonuçla, Serie A'da puanını 39'a çıkaran Milan, Inter ve Juventus'un ardından 3. sırada bulunuyor. Empoli ise 13 puanla düşme hattında kaldı.

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