A Milli Takımımız, İsveç'i 3-2 mağlup etti; Emre Akbaba maçın yıldızı oldu. 2 gol atan Emre Akbaba, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Emre'nin eşi Yasemin Akbaba'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımları dikkat çekti
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A Milli Takımımız, İsveç'i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederken maçın kahramanı hiç şüphesiz Emre Akbaba'ydı. 62. dakikada oyuna giren Emre, 88'de eşitliği sağladı, 90+2'de 3 puanı bize getiren golü attı.
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Emre Akbaba'nın bu performansının ardından sosyal medya tam anlamıyla yıkıldı. Sağlık Bakanlığı bile Emre Akbaba'nın gollerine dayanamayıp güldüren bir tweet paylaştı. Emre'nin eşi Yasemin Akbaba'nın Instagram paylaşımı da geceye damga vuranlar arasındaydı. İşte bazı yorumlar:
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Yasemin Akbaba: Ağlatacaksın zalimin oğlu!
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"Emre Akbaba is the new 'Nihat Kahveci 2008"
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"Galibiyet Lucescu'ya değil, Emre Akbaba'ya yazar."
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"Lucescu, sırtına Emre Akbaba'nın dövmesini yaptırsın. Çocuk resmen ipten aldı"
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"Fatih Terim : Emre Forvet misin ?
Emre Akbaba: Değilim hocam.
Fatih Terim: Forvetsin forvetsin."
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"Nihat Kahveci: Çek Cumhuriyeti
Semih Şentürk : Hırvatistan
Emre Akbaba: Oraya bir de İsveç yazmanızı rica edeceğim"
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Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı:
"İtfaiye - 110
Acil Servis - 112
Polis İmdat - 155
Emre Akbaba - 20 "
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"Emre Akbaba, koca bir millete 5 dakikada unuttuğumuz o Milli Takım ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Teşekkürler.."
"Emre Akbaba Rusya maçında oyuna girseydi sonuç farklı olurdu. Bu çocuğun gol bölgesinde yaptığı boş koşular world class."
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Abdürrahim Albayrak'ın paylaşımı
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"Emre Akbaba hayatı hızlı yaşamayı seviyor. İlk A Milli Takım maçında golünü attı. Galatasaray'da ilk onbir de başladığı ilk maçta iki gol attı. İlk UEFA Uluslar Ligi maçında iki gol attı. Sıra Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Salı günü de golünü atacaktır."
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"Emre Akbaba Milli Takım Kariyeri;
6 maç-3 gol
Emre Akbaba Galatasaray Kariyeri;
3 maç-2 gol"
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"Emre Akbaba'da şut var, ara pas var, asistler var, kafa gol var, her şey var. Şımarıklık yok, racon kesme yok, tehdit vari konuşma yok. Helal olsun Komple futbolcu. Tebrikler Emre Akbaba."
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"Emre Akbaba öyle bir gol attın ki 2008 yılında bıraktığım mutluluğum, çocukluğum geri geldi be helal olsun"
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"Emre Akbaba bundan sonra gol atmasan da olur tek başına yıktın İsveç'i!"
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