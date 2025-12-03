Habertürk
        Emre Altuğ: Çocuklarım oyunculuğa hevesli

        Emre Altuğ: Çocuklarım oyunculuğa hevesli

        Çağla Şıkel ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ; "Oyunculuğa biraz hevesleniyorlar. Şarkıcılığa kulakları iyi ama heves etmiyorlar" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:49
        "Oyunculuğa hevesliler"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Altuğ, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ; "Geçen hafta harika bir konser geçirdik, diğer konserlere de hazırlıklıyız ama o konser bizim için çok özeldi. Yaptığım işten çok keyif alıyorum, işim beni hiç yormuyor. Bazen sadece kafa yoğunluğu oluyor" dedi.

        "OĞLUMUN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

        Konser öncesinde çekilen videoların çok hoşuna gittiğini söyleyen Emre Altuğ; "Sosyal medyada paylaşacağım bazı şeyleri... Çok güzel cümleler kurmuşlar. Konuşanların içinde en gözlerimin dolduğu Kuzey oldu. Oğlumun büyüdüğünü görüyorum ya beni çok mutlu etti. Bir insanın evladının kendi yaptığım işi methetmesi çok gurur verici. Soruyorum onlara da 'Neyi iyi buldunuz, ne kötüydü?' diye fikir aldım onlardan" dedi.

        "OYUNCULUĞA HEVESLİLER"

        Oğulları Kuzey ile Uzay'dan da bahseden Emre Altuğ; "Oyunculuğa biraz hevesleniyorlar gibi... Şarkıcılığa kulakları iyi ama heves etmiyorlar. Oyunculuğa biraz hevesli gibiler" ifadelerini kullandı.

        Emre Altuğ - Çağla Şıkel ve çocukları Kuzey ve Uzay Altuğ
