Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı' Zorlu PSM'de

        Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı' Zorlu PSM'de

        Emre Altuğ, Sena Şener ve Hakan Aysev'in konuk sanatçı olarak katılacağı 'Bir Pop Masalı' projesiyle müzik severleri Türk pop müzik tarihinin son 70 yılında nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Altuğ'a 20 kişilik 'big band' orkestrası ve 40 kişilik kadın korosunun eşlik ettiği gösteri  27 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emre Altuğ’un geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan ve seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan Emre Altuğ Bir Pop Masalı projesi, bu yıl yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

        Altuğ, 27 Kasım’da Sena Şener ve Hakan Aysev’in konuk sanatçı olarak katılacağı bu özel gecede, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’tan Sessiz Gemi’ye, Kim Ne Derse Desin’den Senden Benden Bizden’e uzanan geniş repertuarıyla Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikalık bir anlatıya dönüştürerek izleyicilere yeniden benzersiz bir deneyim sunuyor.

        REKLAM

        Zeki Müren, Athena, Nilüfer ve Ajda Pekkan gibi yıldız isimlerin hafızalara kazınmış şarkılarının da yer aldığı bu özel proje, 20 kişilik ‘big band’ orkestrası ve 40 kişilik kadın korosuyla Zorlu PSM’yi bir kez daha karnaval atmosferine dönüştürmeye hazırlanıyor. Emre Altuğ’un enerjisi ve sahne ışığıyla güçlenen Bir Pop Masalı, 27 Kasım’da müzik tutkunlarına kaçırılmayacak bir performans vaat ediyor.

        Emre Altuğ’un, hayranlarına unutulmaz bir performans sunacağı Bir Pop Masalı konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #emre altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları