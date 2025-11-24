Emre Altuğ'dan 'Bir Pop Masalı' Zorlu PSM'de

Emre Altuğ’un geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan ve seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan Emre Altuğ Bir Pop Masalı projesi, bu yıl yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

Altuğ, 27 Kasım’da Sena Şener ve Hakan Aysev’in konuk sanatçı olarak katılacağı bu özel gecede, Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’tan Sessiz Gemi’ye, Kim Ne Derse Desin’den Senden Benden Bizden’e uzanan geniş repertuarıyla Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikalık bir anlatıya dönüştürerek izleyicilere yeniden benzersiz bir deneyim sunuyor.

Zeki Müren, Athena, Nilüfer ve Ajda Pekkan gibi yıldız isimlerin hafızalara kazınmış şarkılarının da yer aldığı bu özel proje, 20 kişilik ‘big band’ orkestrası ve 40 kişilik kadın korosuyla Zorlu PSM’yi bir kez daha karnaval atmosferine dönüştürmeye hazırlanıyor. Emre Altuğ’un enerjisi ve sahne ışığıyla güçlenen Bir Pop Masalı, 27 Kasım’da müzik tutkunlarına kaçırılmayacak bir performans vaat ediyor.

Emre Altuğ’un, hayranlarına unutulmaz bir performans sunacağı Bir Pop Masalı konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı...