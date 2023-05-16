Emre Altuğ: Yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım

"YAPTIĞIN TÜM FEDAKARLIKLAR İÇİN MİNNETTARIM"

Ünlü şarkıcı, babasına sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla veda etti. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını yayınlayan Altuğ, "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun. Güle güle babacığım" dedi.