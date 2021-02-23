Emre Aslan kimdir? Sorusu merak ediliyor. İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilmesiyle gündem olan Aslan ve İrem Derici arasında ilişki olmadığı açıklandı. Peki, Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında?

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri olan Aslan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.

EMRE ASLAN DİZİ VE FİLMLERİ

2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.