        Emre Belözoğlu: 3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı - Kasımpaşa Haberleri

        Emre Belözoğlu: 3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 puan için oynadıklarını ancak gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:34
        "3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı"
        Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ÜÇ PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKTIĞIMIZ BİR MAÇTI"

        Antalyaspor karşısında çok önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Kazanmak, 3 puan için sahaya çıktığımız bir maçtı. İlk yarıda rahatlıkla 2-0'ı, 3-0'ı bulabilirdik. Bizim adımıza talihsizlik. Rakip tabii ki benim eski takımımım. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bildiğim için ilk yarıda özellikle maçı koparabilecek pozisyonlar geldiğinde 1-0, 2-0 yapsak çok daha başka bir senaryoyla ikinci yarıya çıkabilirdik." diye konuştu.

        "PAZAR VE CUMA GÜNLERİ MAÇ OYNAYAN TEK TAKIM BİZİZ"

        İkinci yarıda ilk 30 dakikalık bölümünde hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Belözoğlu, "O dönemde Antalyaspor daha iyi oynadı. Hatta çok net pozisyona girdiler. Ligde maç kazanmak kolay değil. Ama bugün Antalyaspor ikili averajda bizim önümüzde. Elimizden geldiğince bazı şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. 3 tane beraberlik, 1 de Galatasaray mağlubiyeti var ama bugün kazanamadığımız için üzgünüm. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı ama çok içgüdüsel hareket ettiklerinde oyuncularda birazcık karmaşa oluyor. Bundan da memnun değilim. Nasıl bir tevafuksa da geldiğimizden beri dördüncü maça çıktık. Pazar, cuma oynayan tek takım biziz. Bizim dışımızda kimse böyle bir fikstür oynamadı. Önümüze bakacağız. İç sahada minimum 6 maç kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da 3-4 galibiyet alabilirsek hedefimiz net bir şekilde 8-9-10'lu galibiyetlere ulaşmak. Bunu da yapabilecek güçte ve kalitede olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        YENİ TRANSFERLER

        Önemli oyuncuları transfer ettiklerini anlatan Emre Belözoğlu, "Bunlar 4-5 aydır futbol oynamayan oyuncular. Bizim onları hazırlamamız gerekiyor. Oyuncular hemen geldi, oynayacaklar gibi bir algının oluşması bize çok fayda sağlamayacaktır. Becao bizim için çok değerli bir oyuncu. O da ne yazık ki uzun zamandır oynamıyor. Tüm oyuncularım hazır olduklarında çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir." ifadelerini kullandı.

        "BEN TAKIMIMA VE OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

        Belözoğlu, ligde son 4 maçta gol atamamalarıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Bugün pozisyon ürettik ama atamadık. Maç kazanmak bence daha değerli. Beraberlikler, mağlubiyetler çok rahatsız olduğum durumlar. Kendince kurallar içinde her zaman kazanma odaklı yaşadım. Bugün de kazanmak için oynadık. İlk yarıda ve son 10 dakikada kazanma oyunu vardı. Gol atamamak, ikinci ve üçüncü bölge planlar yapan bir teknik adam adına üzüntü verici. Toparlayacağız. Ben takıma güveniyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Her zaman onların yanında olacağım. Sonuçlar ne olursa olsun bu böyle olacak, değişmeyecek."

        Fuhşa aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın adliyeye sevk edildi

        Düzce'de sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

