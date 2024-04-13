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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu: Henüz kendimizi sağlam bir konuma almış durumda değiliz - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu: Henüz kendimizi sağlam bir konuma almış durumda değiliz

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Henüz kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerlerde bitirebilmek adına vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:28
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        "Henüz sağlam bir konumda değiliz"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek için vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

        MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin konumu düşünüldüğünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü bunu skorlara yansıtamamıştık." ifadesini kullandı.

        Belözoğlu, üç haftadır işlerin iyi gittiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 6 maç var. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Küçük detaylar farkları ortaya çıkardı. Geldiğimizden beri 10 beraberlik aldık. Bu maçların 7-8 tanesi kazanmaya yakın oyunlardı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm. Ancak işimiz daha bitmedi."

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