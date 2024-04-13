Emre Belözoğlu: Henüz kendimizi sağlam bir konuma almış durumda değiliz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek için vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin konumu düşünüldüğünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü bunu skorlara yansıtamamıştık." ifadesini kullandı.