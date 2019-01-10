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Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Duruşmaya başka sanık katılmadı.
Duruşmada, daha önceki celse sanıklardan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın beyanlarında isimleri geçen şahıslar hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin ve sanıkların verdiği bilgilerin soruşturmaya faydalı bilgiler olup olmadığının yönündeki sorulara savcılık tarafından yanıt verildiğini belirtildi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ
Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen 7 Ocak 2019 tarihli yazıda, Tuncay Şanlı, Orhan Şam ve Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Alper Potuk hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
BELÖZOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yazıda, Emre Belözoğlu hakkında savcılık tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmanın derdest (devam etmekte) olduğu belirtildi. Sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral’ın beyanlarının soruşturmaya faydalı olduğu kanaatine varıldığı da anlatıldı.
Yazıda, Erkan Özbey, Uğur Kepir hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Ömer Çatkıç, Savcılık tarafından gönderilen yazıya bir diyeceği olmadığını ve beraatını istediğini söyledi.
Tutuklu sanık Zafer Biryol ise, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek “Bylock yüklemedim. Sohbetlere katıldım. Bankasya’ya talimat ile para yatırmadım. Örgüt üyesi olmadım. Neden örgüt üyesi de olmadığımı da açıkladım. Sadece sohbetlere katıldım. Hiçbir örgüte üye değilim. Hiçbir zaman hiçbir kimseden talimat almadım. Örgüte desteğim, üyeliğim ve hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, Zafer Biryol’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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