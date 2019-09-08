A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında sahasında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 yenerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Puanını 12'ye yükselten Milli Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu ve 100. maçına çıkan Emre Belözoğlu maç sonunda Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalar yaptı.

39. doğum gününde 100. milli maçına çıkan ve mücadele sonrasında omuzlara alınarak taraftara üçlü çektiren Emre Belözoğlu, 'dalya'sıyla ilgili konuştu ve "Yorgunluk var ancak maçtan sonra güzel bir tevafuk oldu. Kariyerimde çok sakatlıklar geçirdim, zor günler atlattım. 100 maçı uzun süre önce geride bırakacak bir kariyerim olabilirdi ancak buna da şükür. Beni bu formaya layık gören Mustafa Denizli'den başlayarak son olarak Şenol Güneş'e kadar aradaki bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bana güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Taraftarın ilgisine de değinen Emre "Taraftarlarımız maçtan sonra bana böyle güzel bir teveccüh gösterdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kariyerimin sonlarına doğru bunları yaşamak çok güzel duygu" ifadelerini kullandı.

Andorra karşısında galibiyet golünün geç gelmesini değerlendiren tecrübeli yıldız, "Bunu Moldova maçı için bir avantaj kabul edebiliriz. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor ve esas olan, o an oluyor. Bugün bunu yaşadık ancak sonunda golü bulduk. Bu da bizi Moldova karşısında sahaya farklı bir motivasyonla çıkaracak. İnanıyorum ki bütün arkadaşlarım bunun farkında. Moldova'dan da galibiyetle dönerek bu süreci 6 puanla kapatacağız" yorumunu yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine kalacağımıza inandığını vurgulayan ve Moldova deplasmanıyla ilgili konuşan Emre, "Bu maçı kazandığımız andan itibaren çok büyük bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah orada da galibiyete uzanıp Türkiye'ye 3 puanla döneceğiz" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: MOLDOVA'DA DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu da birçok fırsatı değerlendiremediklerini söyledi ve "Bu maç bize futbol dersi oldu. Andorra sahaya çok motive olmuş çıktı. Biz yine oyunumuzu sergiledik, önde baskı kurduk, birçok şans bulduk ancak değerlendiremedik. Andorra arkada iyi savunma yaptı, iyi kapandı. Golü bulduktan sonra rahatladık. Umarım Moldova karşısında daha iyi oynarız" ifadelerini kullandı.

Kendi performansını değerlendiren milli futbolcu, "Kendime güveniyorum, kalitemi biliyorum. Performansımdan şüphem yok. Bazen topla buluşamıyorum ya da buluşturamıyorlar. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Daha çok çalışacağız" dedi.

Moldova deplasmanı öncesinde bu mücadelenin ders olduğunu dile getiren Hakan sözlerini "Hiçbir ülkeyi küçümsemeyeceğiz bunu bugün bir kez daha gördük. Moldova mücadelesine daha iyi hazırlanmalıyız. İnşallah ondan da 3 puanı çıkaracağız" ifadeleriyle noktaladı.