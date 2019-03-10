Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir virajı kayıpsız döndü. Turuncu-Lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, maçın ardından Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin maç boyunca etkili olduğunu belirterek "Fenerbahçe mağlup olacak bir oyun oynamadı. Özellikle maçın bazı bölümlerinde bizden daha iyi oynadılar. İlk 15 dakika onlar iyi oynadı, 20-45 arasında da biz üstünlüğü elimize aldık. 2. yarıya yine onlar iyi başladı. Zaten golü de buldular. Ama o golden sonra biz kazanacak iradeyi gösterdik ve sonuca ulaştık. Bundan sonraki süreçte hep maç maç bakıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Yediğimiz gol kötü bir goldü, sıradan bir gol yemedik. O nedenle biraz düştük doğal olarak. Ama yeniden hamlelerle gerekli iradeyi gösterip galibiyete ulaştık. Bu maçta Fenerbahçe'nin yerinden dolayı herkes çok kolay kazanılacak maç gibi görüyordu ama kesinlikle öyle değildi. Fenerbahçe de çok iyi bir oyun oynadı ama kazanmayı başardık. Şampiyon olmak istiyoruz ve bu hedefe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KÜMEYE" TEZAHÜRATINI SUSTURDU

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun maç içindeki bir hareketi dikkat çekti. Karşılaşma sırasında Başakşehirli taraftarlar, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratı yaparken tecrübeli futbolcu, elleriyle işaret ederek "Yapmayın" dedi. Taraftarlar da bu hareketten sonra tezahüratı sonlandırdı.