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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Belözoğlu, ''Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem'' dedi

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 1-0 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray’ı tebrik ediyorum. 15-20 dakikalık baskı kurdular. Ön bölgede oynayan 2 oyuncumuzun çok bekleyerek oynamasından dolayı üstümüze geldiler. 20 dakika Galatasaray oyunu istediği gibi yönetti. 20 dakika sonrasında oyunun sonra bize geldi anlar vardı. 55-60 dakikalarda ofansif hamleler yaptık. Ofansif anlamda verim alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bugün 49. maçımızı oynadık. Biz ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Bu sene yazıkki 5. sıradaki takım Avrupa’ya gidemiyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda final oynar, orada kazanıp, Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Kolay bir sezon olmadı. Yorucu bir sezon oldu" ifadelerini kullandı.

''BİZ BAŞARISIZ DEĞİLİZ''

Sezonu Başakşehir ile bitirmek istediğini söyleyen Belözoğlu, "Bu sezonu Başakşehir’de bitirmek istiyorum. Ben geldiğimde kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık. Benden ötürü biraz algılar oluşuyor. Bunu değiştiremem. Biz başarısız değiliz. Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre iyi işler yaptık. Avrupa’da son 16’ya kaldık. Türkiye Kupası'nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde ligin 5. bitiren takımların çoğu Avrupa’ya gidebiliyordu. Bugün ligde beşinciyiz. Bizle alakalı, birkaç mağlubiyet olduğunda herkes öyle şey bekliyor. Göksel abiden dolayı, onla konuşmadan karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok. Sadece bu seneyi Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde, Avrupa kupalarına katılarak yapmak istiyorum. Çünkü bu kulübün genlerinde Avrupa’ya katılmak var" şeklinde konuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN İTİRAF

Emre Belözoğlu ayrıca "İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var." açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu, ayrıca, "Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem." sözlerini sarf etti.

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