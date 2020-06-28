Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve güçlü bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe, transferdeki ilk anlaşmasını Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la sağlamıştı. Galatasaray'ın da teklifinin bulunduğu yıldızla söz kesen ve artık resmiyeti bekleyen sarı-lacivertliler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstleneceği belirtilen Emre Belözoğlu'nun transferdeki gözdesi ise Diego Perotti!

Kariyerini Roma'da sürdüren ve İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Arjantinli oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, Perotti'yle ilk temasları da gerçekleştirdi. 31 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılık için kolaylık istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Perotti'yi sözleşmesinin gelecek sezon da bitecek olmasıyla düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

2016'da Roma'ya kiralandıktan sonra bonservisi de alınan Diego Perotti, bu sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde ise 4 maça çıktı. Tecrübeli yıldız bu mücadelelerde 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.