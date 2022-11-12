Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Ligin ilk 13 haftasında 8 gol yiyen Başakşehir 90 dakikada 7 gol yerken mücadelenin ardından konuşan Emre Belözoğlu oyuncularına sert mesajlar verdi.

Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu "Zor bir maç falan olmadı, çok kolay bir maç oldu. Oyuncularımızın seviyesini gösterdikleri için Okan hocaya, Galatasaray'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Belözoğlu "Baskıya yanıt veremedik. Galatasaray, oyuncularımızın seviyesini bize gösterdi. Hepimizin haddini bilmesi gerektiğini bize gösterdiler. Sorumluluk benim. Hem oyuncularımızın hem benim net seviyemizi gördük. Bu maç için denecek başka bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.