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Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, 1-0 kazanılan Denizlispor mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı

Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sonra teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ardından futbolcuların bir reaksiyon göstermek istediklerini ifade eden Emre Belözoğlu, "Her şeyden önce kazanmak güzel, kalbi samimice bizimle atan Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyoruz. Camia zor bir dönemden geçiyor, hepimiz bunu hissediyor. Futbolcularımız, Erol hocanın ayrılığından sonra bir reaksiyon koymak istediler. Oyuncular, maçın ilk yarısında o reaksiyonu göstermek için çaba gösterdiler ama istediğimiz olmadı. İkinci yarıya daha iyi başladık, set oyununu iyi oynadık. Oyunun çözülmesi için zaten gol gerekiyordu, pozisyon da vermedik" dedi.

Ligde maç kazanmanın çok kolay olmadığının altını çizen Belözoğlu, "Kazanmak kolay değil, ligin boyu kısaldı. Ligde kalmak için mücadele eden kadar, şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımlar da zorlanıyor. Kazandığımız için mutluyum. 1-0 değerli bir galibiyet oldu ama üstüne inşa etmek istediğimiz başka bir yapı var, daha fazla pratik yapacağız ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa olan inancını dile getiren Belözoğlu, "Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor ve futbolcularımızdan da oyuna aklımızı koymamızı istiyor. Herkesin çabasını görüyorum ve ben de bu işin sonunun güzel biteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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