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Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasını kazanan milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada ise 2. sırayı aldı

Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
AA

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 7. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasında birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplinde eleme usulü yapılan 50 metre skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.57'lik derecesiyle finalde yarıştığı Belaruslu Ilya Shymanovich'e 0.7 saniye fark attı.

Milli yüzücü, 100 metre kurbağalama yarışını ise skins finalinde yendiği Shymanovich'in arkasında 2. bitirdi. Emre, 55.97'lik zamanıyla rakibinin 0.12 saniye gerisinde kaldı.

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