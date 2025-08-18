Habertürk
        Emre Yetkin, kızını gizlice çeken kişiyi ifşa etti - Magazin haberleri

        Emre Yetkin, kızını gizlice çeken kişiyi ifşa etti

        Emre Yetkin, Burcu Biricik ve kızları Luna'yı gizlice fotoğraflayan kadını sosyal medyada ifşa etti; "Halkımız ne zaman muhabir zannetmeye başladı kendini"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 21:08 Güncelleme: 18.08.2025 - 21:10
        Kızını gizlice çeken kişiyi ifşa etti
        Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, 2016 yılında evlenmiş ve geçen yıl dünyaya gelen kızları Luna ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Çift, kızlarının yüzünü bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarında göstermemeyi tercih ederken, Emre Yetkin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yetkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokakta Burcu Biricik ve küçük kızları Luna’yı görüntülemeye çalışan bir kadını ifşa etti.

        Yetkin, kamera kayıtlarını paylaşarak şu sözleri dile getirdi; "Sorsan herkes saygıdan, görgüden bahseder. Nazardan söz eder. Ama şu hasır şapkalı kadın gizlice çocuğumun ve pijamalı karımın fotoğrafını çekti. Burcu fark edip 'pardon' dediğinde ise hemen uzaklaşmaya çalıştı."

        Olayın ardından yaşananları da aktaran Yetkin, "Arkadan 'Çocuğumu niye çekiyorsun?' diye bağırınca koşar adım uzaklaştı. Yolda uzaktan 'Pardon, bakar mısınız' diye seslendim, insanlar baktı ama o hızla uzaklaşıp izini kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

        Mahremiyet ihlaline tepki gösteren Yetkin, sözlerini şöyle sürdürdü; "Olabilir, fotoğraf çektin, düşünmeden yaptın. Ama duyunca kaçmak hangi adetimiz? Halkımız ne zaman muhabir zannetmeye başladı kendini? Dava açsam, çocuk üzerinden ağlayacağın tazminatlar ödersin. Utanmıyor musun? Özel hayat, mahremiyet, saygıyı ne zaman kaybettik?"

        Fotoğraflar: Instagram

        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
