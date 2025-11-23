Emtia piyasaları Fed yetkililerinin açıklamalarıyla dalgalandı

ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın enflasyon endişeleri nedeniyle tarifelere yönelik geri adımlarının fiyatlamalar üzerindeki etkileri devam ederken, açıklanmaya başlanan ABD makroekonomik verileri de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Tamamlanan haftada açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e yükseldi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin azalarak 220 bine geriledi.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışı, ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık tarihlerindeki toplantısı öncesinde yayımlanan son istihdam verisi olarak öne çıktı.

Öte yandan, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yayımlanmayacağını duyurdu.

Para piyasalarında, Fed'in aralık ayı toplantısına yönelik faiz indirim beklentileri, Fed yetkililerinden gelen ayrışan mesajların etkisiyle hafta boyunca sert dalgalanmalar gösterirken, bankanın söz konusu toplantıda alacağı karara ilişkin belirsizlikler yüksek kalmaya devam etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonda kaydedilen ilerlemenin durmuş gibi göründüğünü ve ters yöne gidebileceğine dair uyarılar verdiğini belirterek, bunun kendisini huzursuz ettiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise geçen hafta "yüksek değerleme" endişelerine yönelik konuşurken finansal sistemdeki bazı risklere vurgu yaptı.

Cook, ABD ekonomisini desteklemeye yardımcı olan tarihsel olarak yüksek seviyelerdeki varlık fiyatlarındaki bir çöküşe şaşırmayacağını belirterek, "Şu anda, varlık fiyatlarında büyük düşüşler yaşanma olasılığının arttığını izliyorum." dedi.

Böyle bir düşüşün tek başına finans piyasalarında istikrarsızlığa işaret etmeyeceğini aktaran Cook, finansal sistem için bir dizi risk bulunduğunu, bunların ise hızla büyüyen özel kredi piyasaları, hazine menkul kıymetleri piyasasındaki hedge fon ticareti ve makine tabanlı ticarette üretken yapay zekanın benimsenmesinin yer aldığını bildirdi.

Cook'un açıklamalarının ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı hafta ortasında yüzde 30 seviyelerine kadar geriledi.