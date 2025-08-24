Emtia piyasalarında faiz indirim beklentisi fiyatlandı

Tamamlanan haftada, yatırımcıların odağında yer alan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine kapı aralayarak, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.

Söz konusu açıklamalar sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 75 olurken, yıl sonuna kadar toplamda iki faiz indirim beklentisi korunuyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinden alınacak sinyallerin, bankanın faiz indirimi beklentileri üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Gümüş fiyatları, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler, spot piyasadaki daralma sinyalleri ve yatırımcıların altına alternatiflere yönelmesiyle altından daha güçlü bir yükseliş kaydederken, altın/gümüş rasyosu 9 Aralık 2024 haftasından bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirerek 86,7 seviyesinden haftayı tamamladı.

Değerli metaller, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki konuşmasının ardından güçlenen faiz indirimi beklentileriyle haftayı pozitif bir seyirle tamamlarken, gümüşün yılbaşından bu yana kaydettiği kazanç altını geride bıraktı.

Jeopolitik tarafta ise Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecinin yatırımcıların odağında kalmaya devam etmesine ilişkin analistler, tarafların sürecin tıkanmasından birbirlerini sorumlu tutmasının, barış beklentileriyle oluşan fiyat hareketlerini törpüleyebileceğini aktardı.

Bununla birlikte, Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimine kapı aralayan konuşmasının reel faiz beklentilerini azaltarak dolar endeksini baskıladığını belirten analistler, bu gelişmenin faiz getirisi olmayan yatırım araçlarına yönelişi artırabileceğini ve değerli metaller başta olmak üzere emtia fiyatlarına pozitif yansıyabileceğini ifade etti.

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, tamamlanan haftada yılbaşından bu yana yüzde 34,6 değer kazanarak, altının yüzde 28,5’lik yükselişini geride bıraktı.

Analistler, yapısal piyasa açığının beşinci yılına yaklaşan gümüşte endüstriyel talebin güçlü seyrini koruduğunu, yatırımcılar açısından ise altına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak talebin kazandığı ivmeyi koruyabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 2,3, platinde yüzde 1,8, altında ve paladyumda yüzde 1,1 yükseldi.

Baz metallerde Çin baskısı

Baz metallerde, tamamlanan haftada Fed’den gelen güvercin mesajlar ve Çin talebine ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Çin'in temmuz ayındaki işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 arttı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük hafif metal tüketicisi olan ülke geçen ay 360 bin ton işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithal etti.