Emzirmek anne ve çocuk arasındaki fiziksel bağın hala kopmadığının bir göstergesidir. Temel ihtiyaçlarını annelerinden alan bebekler için sağlıklı olmak oldukça önemlidir. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen anneler ise "Emziren anneler oruç tutabilir mi?" "Bebek emzirmek orucu bozar mı?" gibi birçok soruya yanıt arıyor. Peki, Emziren anne oruç tutabilir mi, emzirmek orucu bozar mı? İşte konuyla ilgili Diyanet açıklaması...

BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜTÜ ETKİLENİR Mİ?

Emziren annenin süt miktarını, açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi birçok etken etkileyebilir. Özellikle vücudun uzun süreler susuz kalması, süt üretimini etkileyerek süt miktarında azalmaya neden olabilir.

Sütün miktarının yanında içeriği ve zenginliği de önemlidir. Emziren annenin oruç tutması durumunda, sütün içeriğinde farklılık oluşabilir. Bu sebeple süt içeriğinin etkilenmemesi için doktor ile beslenme programı oluşturulması önerilmektedir.