En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, yüzde kaç zam gelecek?
Enflasyon oranı açıklanması sonrası en düşük emekli maaşı son gelişmeleri ile gündeme geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam kararı alındı. Kulislerde konuşulan iddialar arasında 10 bin lira alan 1.8 milyon emekli için en düşük emekli maaşının 12 bin liranın üzerine çıkartılması yer alıyor. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, yüzde kaç zam gelecek, artacak mı?
En düşük emekli maaşı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek. 10 bin TL maaş alan vatandaşların gündeminde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı var. İşte en düşük emekli maaşı son durum
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ HAZIRLIĞI
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre AK Parti kurmaylarına emeklilerden gelen yoğun talep üzerine En düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla devam ediyor. En düşük emekli aylığının 12 bin liraya çıkartılması bekleniyor.
OLASI ZAM NASIL UYGULANACAK?
En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkartılırsa kök aylıklar öncelikle yüzde 24,73 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil kök aylığı 12.000 TL’nin altında kalan aylıklar 12 bin liraya tamamlanacak. Böylece, yapılacak artıştan kök aylığı 8.018 TL’nin üzerindeki bazı emekliler de yararlanacak.
Mevcut durumda, 8.018 TL ile 9.620 TL arasındaki kök aylıklar yüzde 24,73 oranında artırılınca 12.000 TL’nin altında kalıyor. En düşük emekli aylığı artırılırsa 9.620 TL’nin altındaki kök aylıkları 12 bin liraya tamamlanacak.
KANUN ÇIKARTILACAK
En düşük emekli aylığının artırılması kararı alınmasının ardından kanun çıkartılması gerekiyor. Kanuni düzenlemenin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşülmeye başlanacak tasarruf paketi ile ilgili kanun teklifine bir önerge eklenerek yapılması bekleniyor.
Teklifin yasalaşması bu ayki emekli aylığı ödemelerine yetişmezse temmuz ayına ait emekli aylığı farkları daha sonra ödenecek.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ankara'da kulislerde 10 bin lira alan 1.8 milyon emekli için en düşük emekli maaşının 12 bin liranın üzerine çıkartılmasıyla ilgili iddialar konuşuluyor. Aynı kulis bilgileri asgari ücret için de bir ara zamma işaret ediyor. Toplantıda bu başlıklar için verilecek kararın bu hafta Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.
En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.
AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.
Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.
2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.