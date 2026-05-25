4 aylık enflasyon farkı sonrası yeni emekli maaşı hesabı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK verileri sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı zam oranı yeniden hesaplanırken, gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli maaşı ocak ayında yapılan düzenleme ile 20 bin TL olarak belirlenmişti. Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18 olurken, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi. Bu doğrultuda SSK, Bağ-Kurlular, emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama robotu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam gelecek?' İşte detaylar...
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026 TEMMUZ?
6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. İşte emekli maaşında zam senaryoları
Yüzde 15 zam senaryosunda: yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
Yüzde 20 zam senaryosunda: yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
Yüzde 25 zam senaryosunda: yaklaşık 25 bin TL ve üzeri
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2026 Temmuz emekli maaşı, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ