En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Meclisten geçti mi? En düşük emekli maaşı hesaplara ne zaman geçer?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltilecek. Mevcut durumda 4 milyon 11 bin emekli bu düzenlemeden yararlanıyor.

3.119 TL'LİK ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibariyle almaya başladı. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 3.119 TL'lik zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.