Yılın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 12,19'lık emekli zammı sonrasında en düşük emekli aylığı da açıklandı. Buna göre; en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırıldı ve 20 bin TL oldu. Şimdi milyonlarca vatandaş, en düşük emekli maaşına seyyanen zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılması gündemde var mı?