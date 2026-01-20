Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 en düşük emekli aylığına ek bir artış olacak mı?

        20 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşına seyyanen zam olacak mı?

        En düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlenmesinin ardından, 'seyyanen zam' gündeme geldi. Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına ek bir zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, konu hakkında bir çalışma var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:45
        1

        Yılın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 12,19'lık emekli zammı sonrasında en düşük emekli aylığı da açıklandı. Buna göre; en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırıldı ve 20 bin TL oldu. Şimdi milyonlarca vatandaş, en düşük emekli maaşına seyyanen zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşına ek bir zam yapılması gündemde var mı?

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emekliler için teklif kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Böylelikle en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artarak 20 bin TL oldu.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. 20 bin TL olarak belirlenen rakam için hükümet ek bir çalışma yapmayacak.

        5

        GEÇEN SENE ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENDİ

        En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl enflasyon farkına göre artırılmıştı ancak bu sene hükümet aldığı karar doğrultusunda; 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 12,19 oranında değil, yüzde 18,48 oranında zam yaparak, en düşük emekli aylığını 20 bin TL olarak belirledi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
