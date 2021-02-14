

AŞK VE GURUR

(Jane Austen)



İlk baskısı 1813 yılında yapılan eser Fitzwilliam Darcy adlı varlıklı bir adam ile orta sınıf bir ailenin kızı olan Elizabeth Bennett’ın arasındaki çekişmeli aşkı konu alıyor. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakterin en büyük ortak yanlarını ise birbirlerine karşı gururlu ve önyargılı tutumları oluşturuyor. Aşkın yanı sıra dönemin sosyal şartlarını da incelikle işleyen eser, birey ve toplum ilişkisini sorgulaması bakımından da okurlarının ufkunu tazeliyor