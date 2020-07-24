Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Danıştay tarafından 86 yıl sonra ibadete açılmasına karar verilen bu değerli yapı 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu ile ibadete kapatılmıştı. Birçok şair de Ayasofya ile ilgili sözler ve şiirler yazmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını duyurmuştu. Bugün ibadete açıldı. İşte en güzel Ayasofya Camii açılış mesajları

AYASOFYA AÇILIŞINA ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER

- Ey ulu Mabed! Niye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle.

- Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeğe yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak...

- Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş!

- Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek / Necip Fazıl

- Ayasofya’nın kapatılması, Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana gelmiştir. / Necip Fazıl

- Ayasofya geçmişimizdir; Peygamber müjdesiyle fethi gerçekleştiren şerefli kumandan ve askerlerin bir hatırasıdır. Fethin sembolüdür.

- Sevinin Müslümanlar başlar secdede, Gözyaşları seccadede,Gönüller Kıblede.

- Ayasofya açılacak!... Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve herşey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi açılacak...