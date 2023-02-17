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Miraç Kandiline özel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Resimli Cuma mesajları, Hz. Muhammed’in Allah'ın huzuruna çıktığı Miraç Kandili'nde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep ayının 27.gününe denk gelen Miraç Kandili bu sene Cuma gününde idrak edilecek. 2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Gecesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, Miraç Kandiline özel Cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşacak. İşte, Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları çeşitleri...

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  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    CUMA MESAJLARI! En güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri, 17 Şubat Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu yıl 17 Şubat günü idrak edilecek olan Miraç Kandili ile Cuma günü ile birleşti. Ellerin semaya açıldığı ve ibadetle geçirilecek olan Miraç Kandilinde Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. Binlerce Müslüman, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve SMS yoluyla paylaşacaklar. İşte, Miraç Kandiline özel Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    17 ŞUBAT 2023 RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    7 kat semaların açıldığı Miraç Kandili'yle taçlanan bu mğbarek  Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun. 

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde Miraç Mucizesi hürmetine rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin.

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Cumanız ve Miraç Kandiliniz mübarek olsun! Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümresine dahil eylesin.

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Bu mübarek Cuma gününde idrak edeceğimiz Miraç Kandili cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 17 Şubat 2023 | Miraç Kandiline özel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!

    Ey Allahım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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