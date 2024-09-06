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        Alaşehir'in "En Güzel Üzüm"ü seçildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Üzüm" yarışmasına 57 üretici katıldı. Yarışmada birinci seçilen üretici altınla ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:48
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        "En Güzel Üzüm" seçildi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında "En Güzel Üzüm" yarışması düzenlendi. Alaşehir Kongre Parkı'nda yapılan yarışmaya 57 üretici katıldı.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzümlerin en iyisini seçme konusunda jüri üyelerinin zorlanacağını söyledi. Yöresel ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Öküzcüoğlu, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

        AA'nın haberine göre, jüri tarafından üzümlerin salkım yapısı, tadı, rengine bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda üzüm üreticisi Necati Kaya birinci, Songül Akduman ikinci, Yusuf Sarıkaya da üçüncü seçilerek altınla ödüllendirildi.

        Öte yandan 6'ncısı yapılan kelter yarışmasında da 20 üretici, 500 metrelik parkurda yarıştı. Toplam 50 kilogram üzüm bulunan iki kelteri taşıyarak yarışmayı bitiren Mehmet Özcan, Hüseyin Ula ve Uğur Özcan'a da altın verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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