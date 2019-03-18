Seat modellerinin yüksek performanslı versiyonlarını oluşturan ve bir süredir ise kendi başına bir marka olarak yoluna devam eden Cupra, markanın kompakt sınıf temsilcisi Leon'un en güçlü versiyonunu tanıttı.

Leon Cupra R ST adı verilen otomobil, station wagon gövde tipiyle görücüye çıktı. Aracın 2.0 TSI motorunun 300 beygirli 'standart' gücü, opsiyonel olarak 365 beygire yükseltilebiliyor. Böylece 300 beygirlik versiyondaki 4.9 saniyelik 0-100 km/s değeri, 4.5 saniyeye iniyor.

Söz konusu versiyonun Alman modifiye firması ABT ile birlikte hazırlandığı kaydediliyor. Otomobilin en güçlü versiyonun ortaya çıkışı ile birlikte, Leon'un üçüncü neslinde 260 beygirden başlayan Cupra seçeneğinin, modelin yaşam döngüsü boyunca 105 beygir daha güçlendiği ortaya çıkıyor.

ÖZGÜN AMA PERFORMANSLI MODELLERE ODAKLANDI

Cupra'nın Seat'tan bağımsız bir marka olarak konumlandırıldığını belirtmiştik. Bu kapsamda, Cupra Leon, Cupra Ateca ve 'yeni' markanın ilk özgün model Formentor geçtiğimiz aylarda otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

Gelmiş geçmiş en güçlü Leon ise Cupra markası altında değil, Seat logosuyla tanıtıldı. Bu durum, yıl içinde yenilenmesi beklenen Leon'a Seat'ın vedası şeklinde yorumlanıyor. Aynı zamanda, Formentor'da olduğu gibi Cupra'nın artık Seat'tan bağımsız olarak özgün modeller hazırlamaya odaklandığı kaydediliyor.