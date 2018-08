5 | 20

8. Oyuncak Hikâyesi 3 2010 (Toy Story 3)

Yönetmen: Lee Unkrich

Pixar’ın devam filmlerinde ne kadar başarılı olduğunun açık bir kanıtı… Başka hangi serinin üçüncü filmi bu kadar çok beğenilmiştir ki? Her şey bir yana 40’ına, 50’sine gelmiş sinema severlere oyuncak karakterlerin olduğu bir film seyrettirmek gerçekten hiç kolay değil. Ama “Oyuncak Hikâyesi” her zaman olduğu gibi her yaş grubundan seyirciyi yakalamakta zorlanmıyor.