“İnanılmaz Aile 2”nin (Incredibles 2) gösterimde olduğu şu günlerde Amerikan animasyon geleneğinin önde gelen temsilcilerinden Pixar Stüdyosu'nun en iyi 10 filmini seçtik... 2006'dan bu yana Disney çatısı altında faaliyet gösteren Pixar, 1995'den bu yana 20 uzun metrajlı yapıma imza attı. Habertürk yazarı Mehmet Açar'ın haberi...
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10. Coco 2017 Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina Ailesinin dayatmalarına rağmen müzisyen olmak isteyen Miguel, hayranı olduğu efsane müzisyenin mezarındaki gitarı çalmaya kalkışırken kendini bir anda Ölüler Ülkesi’nde buluyor ve orada hem müzisyen olmak hem de ailesine kavuşmak için çeşitli maceralar yaşıyor...
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“Coco”, çocuklara sadece tutkularının peşinden gitmeyi değil, aile bağlarının önemini asla unutmamalarını da öneriyor. Kaybettiğimiz yakınlarımızın, onları hatırladığımız sürece aramızdan ayrılmayacaklarının altını çizen film, “yarı iskelet” olarak yaşayan ölüleri ve “canlı” öbür dünya tasvirleriyle içinde olmaktan keyif aldığımız bir görsel dünya sunuyor...
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9. Kayıp Balık Nemo 2003 (Finding Nemo) Yönetmen: Andrew Stanton, Lee Unkrich Deniz altındaki konuşan balıkların dünyası daha önce hiç bu kadar güzel ve komik anlatılmamıştı... Film, hafıza sorunu olan Dory adlı minik mavi balıkla birlikte kayıp oğlu Nemo’yu arayan palyaço balığı Marlin’in serüvenlerini anlatır…
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Akvaryumun güvenli ve izole ortamından okyanusun bilinmezlerle dolu dünyasına çıkarlar, başta köpekbalıkları olmak üzere kimseye yem olmadan Sydney’deki bir diş hekiminin muayenehanesine ulaşmaya çalışırlar. Ne var ki, küçük balıkların büyük balıklara yem olduğu bir dünyada yaşamaktadırlar ve yolları üzerinde birçok tehlike vardır.
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8. Oyuncak Hikâyesi 3 2010 (Toy Story 3) Yönetmen: Lee Unkrich Pixar’ın devam filmlerinde ne kadar başarılı olduğunun açık bir kanıtı… Başka hangi serinin üçüncü filmi bu kadar çok beğenilmiştir ki? Her şey bir yana 40’ına, 50’sine gelmiş sinema severlere oyuncak karakterlerin olduğu bir film seyrettirmek gerçekten hiç kolay değil. Ama “Oyuncak Hikâyesi” her zaman olduğu gibi her yaş grubundan seyirciyi yakalamakta zorlanmıyor.
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Film, üniversite çağına gelen Andy’nin evden ayrılacağı günlerde başlar. Andy hangi oyuncaklarını tavan arasına çıkaracağına hangilerini çöpe atacağına artık karar vermek zorundadır. Kovboy Woody seçilmiş oyuncak olarak Andy’nin yanında kalacaktır. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Astronot Buzz ise oyuncak arkadaşlarını civardaki bir çocuk yuvasına kaçırmaya çalışır. Ama orası aslında sahte bir cennet, bir tür tuzaktır. Hepimizi oyuncaklarımızla ayrılmak zorunda kaldığımız günlere götüren film eğlenceli, komik ve duygusal... “Kötü ayı” karakteri de unutulacak gibi değil.
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7. İnanılmaz Aile 2 2018 (Incredibles 2) Yönetmen: Brad Bird 14 yıl sonra ilkinin bittiği yerden başlayan filmde, anne Lastikkız süper kahramanların imajını kurtarmak için kötülere karşı savaşırken baba Bay İnanılmaz, evde çocuklara bakıyor ve süper kahramanlığın ev erkekliğinden daha kolay olduğunu anlıyor. Kızı Violet’in ergenlik bunalımlarına çözüm bulmaya uğraşırken oğlu Flash’in matematik derslerine yardımcı olmaya çalışıyor. En zoru ise kuşkusuz her an yeni bir süper gücüne tanık olduğumuz Jack-Jack’e bakmak…
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Gerçekçi bir arka fonun önünde karikatürize karakter tasarımlarına yer veren filmde Brad Bird, ilkinde olduğu gibi geniş ekranı yine çok iyi kullanıyor; eğlenceli ve komik olduğu kadar derinlikli alt metinlerle geliyor karşımıza.
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6. Yukarı Bak 2009(Up) Yönetmen: Pete Docter, Bob Peterson 78 yaşındaki emekli balon satıcısı Carl Fredericksen, çok sevdiği eşini kaybettikten sonra yalnız kalan asık suratlı bir adamdır. Dünyayı evinin dışında tutar ve kimseyle iletişim kurmaz. Ama onun da herkes gibi hayalleri vardır. Bir gün, çocukluğundan beri gitmek istediği Güney Amerika’daki Cennet Şelaleleri’ne doğru yola çıkar. Hem de kurulu düzenini hiç bozmadan, evinden çıkmak zorunda kalmadan....
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Evini küçük uçan balonlara bağlar ve göklerde süzülmeye başlar fakat yanında hiç istemediği bir yol arkadaşı vardır: 8 yaşında gürbüz, ısrarcı ve geveze bir çocuk... Bu iki yalnız insan, konuşan köpeklerin ve türü tükenen kuşların da dâhil olduğu renkli, heyecanlı bir macera yaşar; dostluğun değerini keşfederler.
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5. Oyuncak Hikayesi 1995 (Toy Story) Yönetmen: John Lasseter Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış ilk uzun metrajlı filmde Pixar bizi oyuncakların gizli dünyasına götürüyor. İnsanlar onları görmedikleri anlarda konuşabiliyor ve hareket edebiliyorlar. Hepimiz gibi onların da duyguları var. Kovboy Woody, eve gelen yeni oyuncak astronot Buzz’ı kıskanıyor, onun kendi yerini alacağını düşünüyor… Asıl sorunu ise oyuncaklara kötü davranmayı seven bir çocuk çıkarıyor.
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Dostluk ve dayanışma duygusu üzerine son derece eğlenceli komik ve sürükleyici bir animasyon. Gişede kazandığı başarının yanı sıra eleştirmenler tarafından da çok beğenilen film, Pixar için mükemmel bir başlangıç olmuştu.
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4. İnanılmaz Aile 2004 (The Incredibles) Yönetmen: Brad Bird Bay İnanılmaz ya da Bob Parr, dünyanın en güçlü süper kahramanıdır ama kötülere karşı savaşırken etrafı biraz fazla dağıtır. Süper kahramanlık yapması devlet tarafından yasaklandığında, süper gücü esneklik olan eşi Lastikkız’la birlikte normal bir Amerikalı gibi yaşamak mecburiyetinde kalır…
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Utangaç kızı Violet ile oğlu Flash’in de süper güçleri vardır ama onlar da sıradan çocuklar gibi davranmak zorundadırlar. Babaları Bob geceleri gizli gizli süper kahramanlık yapmaya devam ederken gizemli bir kadınla karşılaşır ve olaylar gelişir. Ajan filmleriyle süper kahramanlık öykülerini birleştiren bu animasyonun belki de en güçlü ve hoş yanı aile ilişkileri…
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3. Ratatuy 2007 (Ratatouille) Yönetmen: Brad Bird, Jan Pinkava Mutfakta fare olur mu? Hadi oldu diyelim. Peki, aşçı fare olabilir mi? Hayatta en büyük hayali şeflik olan tarla faresi Remy’yi tanıdıktan sonra her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. Remy, Fransız mutfağının ruhunu temsil eden efsane şef Gousteau’nun hayranıdır.
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Bir gün istediği fırsatı yakalar. Farelere karşı önyargısı olmayan çaylak bir aşçı, onu gizlice restoranın mutfağına alır ve tavsiyelerini uygulamaya başlar. “Mutfaktaki fare” olmanın zorluklarıyla baş etmeye çalışan Remy, çevresindeki herkese Fransız mutfağının özünü hatırlatırken, Anton Ego adlı acımasız yemek eleştirmenine ve sadece para kazanmaya odaklanmış ruhsuz bir şefe de hayatlarının dersini verir.
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2. WALL-E 2008 Yönetmen: Andrew Stanton Film, insanların gezegenimizi terk ettiği bir çağda açılır. Etrafta hiç insan yoktur ama küçük, şirin ve meraklı robot WALL-E çalışmayı sürdürür; hurdaları toplamayı hiç bırakmaz. Enerjisini güneşten alan WALL-E dünyanın bekçisi gibidir. Boş vakitlerinde romantik filmler seyreder... Çalışkan, sorumluluk sahibi ve mütevazı WALL-E, aslında insanlığa ve uygarlığa dâhil bütün iyi şeylerin temsilcisidir...
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WALL-E’nin yalnızlığı uzaydan gelen bir gemiyle sona erer. Gemiden inen EVE gelişmiş bir robottur. Dünyada bir tür Adem ve Havva gibi duran bu iki robotu, insanlığın geleceğini ve yeryüzündeki yaşamı ilgilendiren bir uzay macerası bekler... İyi bir animasyon olmanın ötesinde etkileyici bir bilimkurgu ve sevgi filmi...
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1. Ters Yüz 2015 (Inside Out) Yönetmen: Pete Docter, Ronnie Del Carmen Sadece Pixar’ın ya da animasyonun değil sinema sanatının da son 10 yıldaki unutulmaz zirvelerinden biri… Henüz ergenlik çağına girmemiş bir kız çocuğunun beyninin içindeyiz. Beynin ana kumanda odasında 5 duygu var: Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti...
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Hepsi ayrı bir karakter. 11 yıl boyunca her şeye hâkim olan, çocukluğun egemen duygusu Neşe, kontrolün elinden kaçtığını görünce paniğe kapılıyor ve işleri daha da karıştırıyor. O ana kadar pek ciddiye alınmayan Üzüntü devreye girmeden sorunlar çözülemiyor. Anlıyoruz ki çözüm Neşe ile Üzüntü’nün arasının iyi olmasında, takım çalışması yapmasında. Daha önce hiç kimse, bir çocuğun büyüme sürecini bu kadar yaratıcı, eğlenceli ve zekice anlatamamıştı.
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