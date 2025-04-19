En iyi 5 tarihi savaş filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 19.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:15
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Cesur Yürek'ten (Braveheart) Son Mohikan'a (The Last of the Mohicans), Kagemuşa'dan (Kagemusha) Spartaküs'e (Spartacus) 'sinema tarihinin en iyi 5 tarihi savaş filmi'ni anlattı.
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