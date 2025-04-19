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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 tarihi savaş filmi

        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:15
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        En iyi 5 tarihi savaş filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Cesur Yürek'ten (Braveheart) Son Mohikan'a (The Last of the Mohicans), Kagemuşa'dan (Kagemusha) Spartaküs'e (Spartacus) 'sinema tarihinin en iyi 5 tarihi savaş filmi'ni anlattı.

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        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #savaş filmleri
        #en iyi tarihi savaş filmleri
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