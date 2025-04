Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Cesur Yürek'ten (Braveheart) Son Mohikan'a (The Last of the Mohicans), Kagemuşa'dan (Kagemusha) Spartaküs'e (Spartacus) 'sinema tarihinin en iyi 5 tarihi savaş filmi'ni anlattı.