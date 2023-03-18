En iyi ‘DC Evreni’ filmleri

3. The Suicide Squad: İntihar Timi (2021)

(The Suicide Squad)



Hapishanede başlayan film, kısa süreliğine alternatif bir ‘Görevimiz Tehlike’ gibi sürdükten sonra ABD’nin yasa dışı karanlık operasyonlarını akla getiren orman çatışmalarıyla sürüyor. Yönetmen James Gunn, Bloodsport (Idris Elba) liderliğindeki İntihar Timi’nin Corto Maltese adasındaki serüvenlerinde ise B tip ucuz canavar filmlerinin ruhunu ve görsel estetiğini yakalamaya çalışıyor. İlk film, ‘adı kötüye çıkmış’ olanların herkesten daha iyi ve fedakâr olabildiği bir hikâye sunuyordu bize. James Gunn, serinin konsepti olan bu fikirden yine vazgeçmiyor ama komedi dozunu öyle iyi ayarlıyor ki hiçbir şeyi çok ciddiye alamıyorsunuz. En duygusal ve dramatik anlarda dahi ironi duygusu kendini hissettiriyor. Bu arada, Harley Quinn, ilk filmde olduğu gibi yine hikâyenin merkezindeki karakterlerden biri. Devlet adına karanlık operasyonlara katılmaktansa hapishanenin temizlikçisi olmayı kabul eden Robert DuBois / Bloodsport da önemli bir karakter yeni filmde. 18 yaş ve üstü seyirciye hitap eden filmde ‘korkunç ve kanlı’ bir mizahın egemen olduğunu belirtelim.