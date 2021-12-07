En iyi fon seçimi nasıl yapılır? 0:00 / 0:00

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Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz oluyor. Gerz, pandemi sonrası global piyasaların durumu ve Türkiye'ye etkisini değerlendireceği programda Merkez Bankası politikalarını da masaya yatırıyor. Gerz özellikle mevcut şartlarda yatırımcıların portföylerini nasıl oluşturacakları ve fon seçimini nasıl yapacakları üzerinde duruyor.

YÜKSEK FİYATTAN DÖVİZ Mİ MEVDUAT MI?

Yılsonuna kadar global piyasalarda nelerin yaşanacağının sorgulandığı programda bunun Türkiye ekonomisine yansıması da ele alınacak. Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin tartışmaların sürdüğü ortamda bunun döviz, enflasyon ve sermaye piyasalarına yansımalarının ele alınacağı programda döviz kuru ve borsadaki yükselişin devamının olup olmayacağı sorgulanıyor.

Yatırımcının yüksek döviz fiyatı ile düşük mevduat arasına sıkıştığının dile getirildiği Yatırımcı Rehberi'nde Gerz, vatandaşa önerilerini sıralıyor.

Gerz, programda ekonominin bulunduğu durumdan kurtulup istikrara kavuşması için yol haritasının ne olabileceğini de dile getiriyor.