'En İyi Yapım' ödülü Palamut Zamanı'na

Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak sahnelenen Palamut Zamanı, 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde kazandığı “En İyi Yapım” unvanıyla başarısını taçlandırdı. Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Ayda Aksel, Alina Boz, Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu ve Özcan Ateş’ten oluşan güçlü oyuncu kadrosu, Gamze Kuş’un sahne tasarımı ve Cem Yılmazer’in ışık tasarımıyla bütünleşen yapım, sessizliğin ortak bir dile dönüştüğü atmosferiyle izleyicisini kendi içsel dünyasına bakmaya yönlendiriyor.

Aynı zamanda toplumun yargısı ve sosyal medyanın linç kültürüyle mücadele etmek zorunda kalan genç bir kadın ile sahil kasabasındaki kendi düzenini kurmuş bir kadının yollarının kesiştiği Palamut Zamanı, farklı kuşaklardan iki kadının karşılaşması üzerinden şöhret, yalnızlık, yüzleşme ve yeniden başlama cesaretini sahneye taşıyor.

Hem dram hem de komedi unsurlarını harmanlayan güçlü hikayesiyle Palamut Zamanı 20-21 Nisan ve 2-13-14 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.