Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        'En İyi Yapım' ödülü Palamut Zamanı'na

        'En İyi Yapım' ödülü Palamut Zamanı'na

        26. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'En İyi Yapım' ödülünü kazanan Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olan Palamut Zamanı, 20-21 Nisan ve 2-13-14 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'En İyi Yapım' ödülü Palamut Zamanı'na

        Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak sahnelenen Palamut Zamanı, 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde kazandığı “En İyi Yapım” unvanıyla başarısını taçlandırdı. Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Ayda Aksel, Alina Boz, Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu ve Özcan Ateş’ten oluşan güçlü oyuncu kadrosu, Gamze Kuş’un sahne tasarımı ve Cem Yılmazer’in ışık tasarımıyla bütünleşen yapım, sessizliğin ortak bir dile dönüştüğü atmosferiyle izleyicisini kendi içsel dünyasına bakmaya yönlendiriyor.

        Aynı zamanda toplumun yargısı ve sosyal medyanın linç kültürüyle mücadele etmek zorunda kalan genç bir kadın ile sahil kasabasındaki kendi düzenini kurmuş bir kadının yollarının kesiştiği Palamut Zamanı, farklı kuşaklardan iki kadının karşılaşması üzerinden şöhret, yalnızlık, yüzleşme ve yeniden başlama cesaretini sahneye taşıyor.

        Hem dram hem de komedi unsurlarını harmanlayan güçlü hikayesiyle Palamut Zamanı 20-21 Nisan ve 2-13-14 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Palamut Zamanı
        #Çağan Irmak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!